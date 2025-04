Cure invalidi, trattenuta «Brunetta» solo sui primi 10 giorni di congedo

La fruizione frazionata dei congedi per cure a favore dei lavoratori mutilati e invalidi civili va intesa come un solo episodio morboso di carattere continuativo in quanto connesso alla medesima infermità invalidante riconosciuta. Conseguentemente, trattandosi di un istituto che scaturisce da un singolo evento, la trattenuta «Brunetta» graverà sui primi dieci giorni di assenza anche nel caso in cui il congedo sia fruito in periodi frazionati, superiori a 10 giorni.

Questi sono i chiarimenti che giungono...