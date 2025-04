Segretari, prove scritte il 12 giugno per l’ammissione di 441 borsisti al corso-concorso

Le prove scritte del concorso pubblico per esami, per l’ammissione di n. 441 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione - edizione 2024 per il conseguimento dell’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione di n. 340 segretari comunali nella fascia iniziale dell’Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali, si svolgeranno a Roma il giorno 12 giugno 2025. Lo comunica il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Viminale.

Le prove scritte sono due e consistono, ciascuna...