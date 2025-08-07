Dal Fabbro (Utilitalia): «Acqua, serve un piano da 30 miliardi per garantire una gestione efficiente»
Il neopresidente di Utilitalia delinea le priorità: «Occorre accelerare gli investimenti su depurazione e nuove infrastrutture per evitare il conto molto più salato del non fare»
«Servono 30 miliardi in cinque anni per costruire un piano Marshall sull’acqua che deve essere messa al centro dell’agenda del Paese perché è il motore dell’agricoltura e dell’industria, oltre che un bene fondamentale per la vita dei cittadini». Luca Dal Fabbro, nuovo presidente di Utilitalia, muove da qui per delineare nella sua prima intervista dopo la designazione, le sfide del mandato al vertice della Federazione che riunisce 400 imprese dei servizi pubblici dell’acqua, dell’ambiente, dell’energia...