Dal Gruppo Ferrovie due appalti per 194 milioni di M.Fr.

Rfi appalta lavori in sette stazioni con fondi Pnrr. Trenitalia lancia la manutenzione di strutture operative a Mestre

Ammonta a 193 milioni di euro l’importo di due gare che arrivano dal Gruppo Ferrovie: Rfi ha lanciato la gara da quasi 76,5 milioni per lavori in diverse stazioni; Trenitalia appalta per 117 milioni di euro i lavori di manutenzione di immobili operativi a Mestre.

Bando Trenitalia

Vale esattamente 117.534.513,42 euro la gara - a procedura aperta e in lotto unico - affidamento di varie attività relative al sito IMC Mestre della società. Più precisamente l’incarico prevede «la realizzazione dei lavori relativi a manutenzioni straordinarie ed ordinarie dei capannoni e opere edili, di armamento, attrezzaggio e impiantistica ferroviaria compresi eventuali messe a norma e adeguamento». L’intervento va completato in poco più di 4 anni e due mesi (1.540 giorni). Per partecipare c’è tempo fino al 19 gennaio 2024. L’importo potrebbe variare sensibilmente sia in aumento che in diminuzione. «Trenitalia - si legge infatti nel bando - si riserva la facoltà di apportare, in qualunque momento nel corso di validità del contratto, una variazione dell’appalto fino ad un massimo del 20% (venti per cento) in più o in meno dell’importo contrattuale senza che l’appaltatore possa esimersi dall’eseguire le variazioni richieste, ovvero avanzare eccezioni, diritti o pretese di sorta».

Il bando Rfi

Il bando pubblicato sulla Gazzetta europea indica un valore complessivo stimato di 76,5 milioni di euro (esattamente 76.463.396,90 euro) e riguarda l’accordo l’accordo quadro per la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria di fabbricati ferroviari e aree esterne a servizio dell’esercizio ferroviario. Diversamente dalla gara precedente, questo appalto è finanziato con fondi Pnrr. Anche questo appalto è in lotto unico e procedura aperta. Gli interventi sono previsti in varie stazioni, principalmente in Liguria (Genova Pegli, La Spezia, Perugia, Pescara, Pontassieve, Genova Busalla e Loreto). Alle imprese esecutrici si richiede il possesso delle seguenti qualifiche Soa: OG1(categoria prevalente); OG2; OG3; OG9; OG11; OS4; OS8 e OS18A. Aggiudicazione in base all’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i seguenti elementi (e relativi punteggi): organizzazione delle attività e caratteristiche impresa (max 40 punti); aspetti tecnici migliorativi (max 40 punti); prezzo (max 20 punti). L’intervento va completato in massimo 1.095 giorni. Per le offerte c’è tempo fino al prossimo 7 dicembre.

