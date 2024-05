Dal «mero ritardo» della Pa niente danno alle imprese: norma sperimentale non più vigente

È il termine di efficacia originariamente individuato, pari a 18 mesi, unitamente alla delega per l’emanazione di un successivo regolamento destinato a definire non solo la rimodulazione o la conferma, ma anche la cessazione di efficacia, rispetto al predetto termine, a conferire la natura di norma sperimentale alla disposizione (art. 28 D.L. 21.06.2013, n. 69, convertito con la L. 09.08.2013, n. 98) che aveva introdotto il danno da mero ritardo, quantificandolo in 30 euro al giorno, per i procedimenti...