Dal rinnovo alla proroga: le opzioni di durata nel nuovo bando tipo Anac per servizi sopra soglia

Dal 1° gennaio 2024 le stazioni appaltanti sono tenute ad applicarlo tranne nel caso di deroga specificata nella delibera a contrarre









Il nuovo bando tipo dell'Anac, per i servizi e forniture nel sopra soglia comunitario, rispetto al bando pregresso del 2022 contiene alcune correzioni sulle opzioni di prosecuzione del contratto e, in generale, sulla modificazione del contratto che, nel nuovo Codice, trovano disciplina nell'articolo 120 (disposizione solo in parte omologa al corrispondente art. 106 del Codice del 2016).

Bando tipo che, ai sensi dell'art. 83 del nuovo Codice – e a far data dal 1° gennaio 2024 come previsto dall'art...