Danno erariale al funzionario dell’ente per la revoca del finanziamento da mancata attivazione dell’impianto di Michele Nico

Non si tratta di un generico obbligo di dare conto della gestione in nome del principio dell’efficienza dell’azione amministrativa

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Quando l’ente realizza un progetto utilizzando un finanziamento pubblico non sussiste un generico obbligo di dare conto della gestione in nome del principio dell’efficienza dell’azione amministrativa, bensì una serie di obblighi specifici e puntuali, anche comunicativi, con tempi e modalità esecutive che, ove non rispettati, rendono inadempiente la Pa nei confronti dell’ente finanziatore. Sulla base di questo assunto la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Calabria, con la sentenza n. 164/2023 ha condannato il dirigente di un Comune al pagamento di 350mila euro oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali, per aver omesso di attivare un impianto di energia elettrica da fonti rinnovabili realizzato con un finanziamento regionale.

Il fatto

A seguito di avviso pubblico emanato nel 2013 dalla Regione Calabria e rivolto agli enti operanti sul territorio, un Comune presentava un progetto per la realizzazione di impianti solari in una zona urbana, collocandosi in posizione utile per ottenere la concessione di un contributo in conto capitale. A seguito di ciò il Comune stipulava la prescritta convenzione con la Regione e in esito a una gara aggiudicava l’appalto per un importo di oltre 450mila euro, approvando poi lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori. Per assicurare la funzionalità dell’intervento entro il termine programmato, con tale convenzione il Comune assumeva precisi obblighi nei confronti della Regione, tra cui in particolare:

a) il rispetto dei tempi convenuti per la costruzione dell’impianto;

b) la corretta gestione e manutenzione delle opere realizzate;

c) a progetto ultimato, e per il primo triennio, l’invio di una relazione annuale sulla gestione tecnico-economica dell’intervento, nonché sui risultati tecnici, economici e ambientali conseguiti.

Nel contesto descritto un’indagine della Guardia di Finanza svolta nel 2019 appurava che l’opera pubblica realizzata non è mai stata posta in esercizio e che il Comune non ha prodotto la relazione annuale di cui al suddetto punto c).

Successivamente la Regione Calabria, constatata l’inadempienza dell’ente, disponeva la revoca del contributo notificando al Comune l’ingiunzione di pagamento della somma di quasi 500 mila euro.

La condotta omissiva

In ragione di ciò la procura contabile provvedeva alla messa in mora del dirigente preposto alla realizzazione dell’intervento, per la rifusione di un danno al Comune pari al contributo ricevuto. Nel giudizio la difesa del funzionario ha sostenuto che l’opera è stata realizzata correttamente e che l’omessa attivazione dell’impianto è stata causata da un evento di forza maggiore, ossia dal mancato collegamento alla rete elettrica da parte del fornitore di energia, che ha opposto un rifiuto al Comune per le pregresse morosità nei suoi confronti.

Di contro, i giudici si sono attenuti a una linea di rigore e hanno osservato che «l’avere richiesto una nuova fornitura per l’ente (…) non ha alcuna efficacia scriminante rispetto al danno contestato, atteso che a rilevare nella catena causale degli eventi sono invece le condotte omissive, di totale inerzia, che non possono essere quelle proprie di un dirigente pubblico il quale, con un grado minimo di diligenza avrebbe dovuto informare non solo la Regione (…) ma anche e soprattutto la propria amministrazione che l’impianto fotovoltaico, pur correttamente realizzato e positivamente collaudato, non avrebbe potuto essere messo in funzione se il Comune non avesse saldato le morosità pregresse col fornitore dell’energia».