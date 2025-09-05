Demolizione abusi, possibilità limitate per la revoca dell’ordinanza
La Cassazione ha ribadito le due condizioni per consentire la revoca o la sospensione dell’obbligo di rimessa in pristino dell’opera realizzata senza titolo
«In tema di reati edilizi, la revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione sono consentite solo in presenza di atti della pubblica amministrazione o dell’autorità giudiziaria amministrativa che siano assolutamente incompatibili con la demolizione stessa, ovvero quando vi sia la ragionevole probabilità che tali provvedimenti saranno emanati in un breve arco di tempo sulla base di risultanze concrete». Lo ha recentemente ribadito la Corte di Cassazione che con la pronuncia n.30181/2025 depositata...