Superbonus, i 30 mesi per il riacquisto prima casa decorrono dal 31 ottobre 2023

di M.Fr.

Il termine per il trasferimento della residenza per l’acquisto della ’’prima casa’’ oggetto di interventi agevolabili dal Superbonus è di 30 mesi a decorrere dal 31 ottobre e non dalla data di acquisto dell’immobile. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n.230/2025 pubblicata il 3 settembre. Il caso prospettato dal contribuente riguardava il credito di imposta per il riacquisto prima casa di una abitazione oggetto di lavori finanziati con il Superbonus, che nel caso di ...

