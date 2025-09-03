Superbonus, i 30 mesi per il riacquisto prima casa decorrono dal 31 ottobre 2023
Il termine per il trasferimento della residenza per l’acquisto della ’’prima casa’’ oggetto di interventi agevolabili dal Superbonus è di 30 mesi a decorrere dal 31 ottobre e non dalla data di acquisto dell’immobile. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n.230/2025 pubblicata il 3 settembre. Il caso prospettato dal contribuente riguardava il credito di imposta per il riacquisto prima casa di una abitazione oggetto di lavori finanziati con il Superbonus, che nel caso di ...