Sanatoria, illegittima l’estensione del titolo edilizio a un’opera non inclusa nel progetto
Il Consiglio di Stato conferma l’irregolarità dell’opera fuori progetto giustificata per motivi di sicurezza
Contrasta con l’insegnamento unanime della giurisprudenza la pretesa di estendere la sanatoria edilizia a un’opera non inclusa nel progetto. Lo ricorda il Consiglio di Stato, chiamato a giudicare una controversia scaturita da un’ordinanza di demolizione per alcune opere realizzate dal proprietario di un ristorante in un comune del litorale laziale. Tali opere sono state oggetto di una ordinanza di demolizione da parte del Comune, che l’interessato ha impugnato al Tar Lazio. Dopo la bocciatura del...