Detrazione del 110% in dieci anni: importo fuori dal modello 2023 di Paola Aglietta

Nel 2022 un privato esegue un intervento di efficientamento energetico superbonus sul proprio immobile unifamiliare: isolamento termico ("trainante"), acquisto e posa di finestre e infissi ("trainati"). Esegue inoltre un intervento per la riduzione del rischio sismico, con i requisiti per accedere al super-sismabonus.



1. La possibilità normativa

A seguito inserimento all'interno dell'articolo 119 del Dl 34/2020 del nuovo comma 8-quinquies, da parte del Dl 11/2023, per le spese sostenute dal 1° ...