Differenziali stipendiali, anche per il 2023 la decorrenza è il 1° gennaio di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Si tratta delle progressioni economiche all’interno delle aree (note come «differenziali stipendiali»), attivate a seguito di un contratto integrativo siglato in via definita entro l’anno corrente

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Anche per l’anno 2023 le progressioni economiche all’interno delle aree (note come «differenziali stipendiali»), attivate a seguito di un contratto integrativo siglato in via definita entro l’anno corrente, dovranno decorrere dal 1° gennaio 2023 e, sempre a partire da tale data, troveranno applicazione i nuovi differenziali stipendiali.

Nella verifica del requisito di ammissione legato «all’assenza negli ultimi 2 anni di provvedimenti disciplinari superiori alla multa», è possibile far coincidere ...