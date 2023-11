Diga di Campolattaro in costruzione da 40 anni: ora però i lavori ripartono di Vera Viola

La diga di Campolattaro: un’opera avviata molti anni fa che muove qualche passo in avanti. Sono stati approvati dall’Ufficio Grandi Opere della Regione gli esiti della gara per l’affidamento dell’appalto misto di lavori e servizi di ingegneria e architettura per la realizzazione della grande diga. Il 26 giugno era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale europea il maxi-bando.

Si tratta del più grande invaso artificiale della Campania (da 85milioni di metri cubi di acqua) e tra i principali dell’Italia Meridionale. Dei 705 milioni previsti per la realizzazione dell’opera, 529 milioni oltre Iva hanno interessato la gara aggiudicata. I primi lotti sono stati aggiudicati all’Rti Ghella Spa (capogruppo mandataria) mentre il Lotto 3 è stato aggiudicato all’operatore economico Rti Ritonnaro Costruzioni Srl (capogruppo mandataria). Il completamento dei lavori è previsto per il 31 marzo 2026.

«Un passaggio importante – dichiara il Presidente Vincenzo De Luca – che apre la fase dell’effettiva cantierizzazione di una delle principali opere strategiche della Regione Campania in campo idrico, di valenza storica per il Sud e per l’intero Paese, e che consentirà l’autonomia idrica della nostra regione».

L’opera è in costruzione da oltre 40 anni. Dapprincipio è stata finanziata dalla Cassa per il Mezzogiorno e quei lavori furono ultimati nel 1993 con una spesa che, attualizzata, supera i 200 milioni.

In realtà, però, la diga è rimasta incompleta, è rimasta infatti solo un invaso che prende acqua dal fiume Tammaro e poi gliela riversa. Si, perché è rimasta priva della cosiddetta “opera di derivazione”, che consiste nel collegamento all’acquedotto. Nel 2007 la Regione Campania realizza un primo studio di fattibilità che prevede l’utilizzo per finalità potabili di una parte delle risorse idriche accumulate. E nel 2016 (giunta De Luca) l’amministrazione decide di fare la progettazione definitiva.

Per rendere utilizzabile l’invaso – che ha una estensione di circa 7 kmq – occorre realizzare una galleria idrica di 7,5 km per portare 6.500 litri d’acqua a un impianto idroelettrico e a un impianto di potabilizzazione. Da qui l’acqua sarà in parte utilizzata per uso agricolo e in parte avviata prioritariamente al circuito della rete idrica potabile.

Per condividere le scelte con il territorio si istituisce un Tavolo Tecnico (tra il Concessionario della Regione incaricato della progettazione dell’opera e la Provincia di Benevento), coordinato da Costantino Boffa, che nel recente passato si è occupato con buoni risultati della concertazione con i territori attraversati dalla linea ferroviaria ad alta velocità Napoli Bari. E nell’estate del 2021 il Piano Campolattaro mette a segno due importanti risultati: rientra nell’elenco delle opere strategiche da finanziare con i fondi europei del Recovery Fund, viene approvato il progetto di fattibilità.

«L’opera è stata inserita tra le prime dieci opere strategiche a livello nazionale anche prima che rientrasse con un parziale finanziamento nel Pnrr – precisa il vicepresidente della Regione Campania e assessore all’Ambiente Fulvio Bonavitacola – tre le dieci opere è la prima per cui sono stati affidati i lavori».

C’è ancora un importante tassello che manca: la rete di canali che dovrà trasportare l’acqua nei campi. «Sogesid ha stimato in 48 milioni di metri cubi l’anno il fabbisogno totale di agricoltura e allevamento della provincia di Benevento – dice Massimo Natalizio, presidente del consorzio di bonifica Sannio Alifano –. A questo scopo è stato firmato un accordo con Regione Provincia per lo studio di fattibilità della rete di distribuzione. Oggi siamo fiduciosi che la diga sarà ultimata e attivata».