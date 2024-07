Dirigenti locali, e segretari, ok al contratto - I ritardi spingono gli arretrati a 15mila euro

L’accordo trovato appena prima di Natale per il contratto 2019/21 dei dirigenti degli enti territoriali e dei segretari comunali e provinciali è riuscita finalmente ieri a trasformarsi in un’intesa definitiva, dopo sei mesi passati fra i controlli di rito al ministero dell’Economia e in Corte dei conti e soprattutto in un lungo parcheggio a Palazzo Chigi.

Il cammino ultra-dilatato ha riguardato l’area che tradizionalmente chiude le tornate contrattuali del pubblico impiego, con il risultato che il...