Disagi e stress non comprovano la patologia da causa di servizio di Pietro Alessio Palumbo

Nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro









Una normale attività di servizio non può essere considerata concausa dell'insorgere di un'infermità a carico del dipendente, in assenza di comprovate situazioni di particolarità e eccezionalità, tali da far presumere che, sull'insorgenza o aggravamento dell'infermità, si siano casualmente innestati, individuati, qualificati e rilevanti elementi riconducibili al servizio.

