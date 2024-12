Discariche con limiti prorogati: adeguamenti solo entro il 2028

Sul fronte della gestione dei rifiuti, il Decreto Ambiente introduce importanti previsioni su discariche, sfalci e potature e responsabile tecnico dell’Albo gestori ambientali.

Le discariche

Per le discariche, i gestori possono ottenere dall’autorità competente deroghe autorizzative per accettare rifiuti con valori limite meno stringenti. Tale possibilità è prevista dall’articolo 16-ter, Dlgs 36/2003 sulle discariche in presenza di particolari situazioni; tra queste, due sono legate a specifici termini ma...