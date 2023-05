Dissesto, condannati i revisori che omettono pareri negativi sui bilanci dell'ente in crisi di Michele Nico

Link utili Corte dei Conti Sicilia, sentenza n. 18/2023 Corte dei Conti

Per aver contribuito al verificarsi della situazione con condotte gravemente colpose e caratterizzate da «inescusabile inerzia»









In relazione al dissesto di una Città metropolitana, formalizzato nel 2018 con una deliberazione consiliare dell'ente dopo che Sezione di controllo aveva accertato la sussistenza delle condizioni per la dichiarazione dello stato di crisi finanziaria, la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Sicilia, con la sentenza n. 18/2023 ha confermato una pesante condanna a carico di amministratori e revisori dell'ente locale – con l'irrogazione delle sanzioni interdittive e pecuniarie previste...