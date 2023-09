Distanze tra edifici, il cappotto termico autorizza le deroghe di Ivana Consolo

Lo ricorda il Consiglio di Stato bocciando la sentenza del Tar che aveva dato torto ai proprietari impegnati in un intervento di riqualificazione









La sentenza numero 6764 emessa dal Consiglio di Stato nel mese di luglio, ci consente di cogliere un aspetto decisamente rilevante dal punto di vista pratico: il legislatore individua nell'efficientamento energetico degli edifici un interesse da perseguire sempre e comunque, e quindi tale da rendere lecita la deroga alle regole generali vigenti in tema di distanze legali.

La vicenda

Con concessione edilizia, il Comune di Selva dei Molini (Provincia autonoma di Bolzano) approvava il risanamento energetico della parte posteriore di un edificio mediante isolamento termico (cappotto) che comportava un aumento di spessore della muratura di circa 12 centimetri. I proprietari della particella edilizia confinante con quella interessata dalla concessione, sostenevano che il Comune avesse di fatto autorizzato la violazione delle distanze dal confine e tra gli edifici confinanti, oltre che la violazione della linea di costruzione della zona residenziale in questione.

Nella piena convinzione della bontà delle proprie ragioni, i confinanti avevano avviato un procedimento dinanzi al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano, ottenendo solo la propria soccombenza. Ma per nulla persuasi circa la non fondatezza dei propri assunti, intendono proseguire, e si rivolgono al Consiglio di Stato.

La disamina del Consiglio di Stato

Investito della vicenda, il Consiglio di Stato procede con una disamina alquanto dettagliata. L'articolo 14 comma 7 del Decreto legislativo numero 102/2014 (in materia di efficienza energetica) ha stabilito che, entro i limiti del maggiore spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza termica, è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali, o dai regolamenti edilizi comunali. Le deroghe sono possibili in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici.

La norma in parola, è applicabile anche alla Provincia autonoma di Bolzano, alla luce della sentenza numero 114/2012 emessa dalla Corte Costituzionale, con cui la Consulta si è pronunziata in tema di competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile.

Tornando la caso di specie, bene ha operato il Comune di Selva dei Molini laddove abbia ritenuto di potere autorizzare l'isolamento termico dell'edificio, ciò nonostante il maggiore spessore della murature potesse condurre ad una violazione delle distanze legali minime. E' evidente che l'amministrazione abbia tenuto nel giusto conto il risultato finale di efficientamento energetico raggiunto dall'edificio.