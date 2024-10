Dl Casa, la Regione Umbria si allinea (e incrementa le sanzioni)

La regione Umbria recepisce in toto il decreto legge n.69/2024 (cosiddetto “salva casa”). Pochi giorni fa era stata la città di Roma a farlo. La circolare diffusa dal servizio Urbanistica della Regione Umbria chiarisce - punto per punto - quando le novità del decreto trovano diretta applicazione, quando vanno integrate alle norme regionali vigenti e quando invece non trovano applicazione perché la Regione aveva già legiferato sul punto. Va subito detto che quest’ultimo caso è decisamente più raro...

