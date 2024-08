Dl casa, stato legittimo: bisogna verificare sia i precedenti titoli sia la legittimità

L’articolo 9-bis del Testo unico dell’Edilizia, già innovato con l’approvazione del decreto legge Salva casa, è stato ulteriormente modificato con la legge di conversione, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 175 del 27 luglio 2024. L’articolo 9-bis riguarda la documentazione amministrativa necessaria per attestare lo stato legittimo degli immobili o delle unità immobiliari che, come noto, consiste nella ricostruzione della sommatoria dei titoli abilitativi che ne hanno interessato la costruzione e la...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi