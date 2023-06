Domicilio digitale, documenti Pa e multe via Pec per chi si registra nell’indice

L'indirizzo dei professionisti iscritti agli ordini sarà importato nel nuovo elenco









È operativo l’Indice nazionale dei domicili digitali (Inad). Da ieri è possibile registrare il proprio domicilio digitale, in sostanza l’indirizzo Pec attivato in precedenza, dove ricevere tutte le comunicazioni ufficiali da parte della pubblica amministrazione, ad esempio multe, accertamenti, rimborsi fiscali e detrazioni d’imposta. Per farlo è necessario collegarsi al sito (https://domiciliodigitale.gov.it), accedendo con l’identità digitale - Spid, Cie oppure Carta nazionale dei servizi - e inserire...