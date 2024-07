Edilizia, l’addio al superbonus fa impennare la cassa integrazione

Secondo il report mensile pubblicato dall’Inps a giugno, e relativo al mese di maggio, le ore di Cig Ordinaria sono passate in generale da 18.330.495 di maggio 2023 a 26.330.340 del maggio scorso, con un incremento del 43,64 per cento. Ma «il focus sull’edilizia - segnala Federcepicostruzioni - mette in luce come il trend di incremento sia particolarmente rilevante in edilizia: se nell’industria la Cig ordinaria è cresciuta (sempre nel rapporto maggio 2023/maggio 2024) del 43,42%, nel comparto edile...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi