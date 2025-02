Edilizia, nel veronese sospese imprese senza patente e con lavoratori in nero

Lavoro nero, scarsa sicurezza, “pseudo-artigiani”, lavoratori distaccati illecitamente, imprese senza patente e senza iscrizione alla camera di commercio per l’attività che stavano svolgendo. Sono le situazioni accertate nel corso di una verifica effettuata dagli ispettori del lavoro veronesi in un cantiere per la ristrutturazione di un complesso alberghiero in provincia. «Delle 10 imprese presenti al momento del controllo - comunica l’Inl - ben 5 sono state soggette al provvedimento di sospensione...

