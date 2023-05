Elezioni, domenica e lunedì 41 Comuni al ballottaggio e primo turno in Sicilia e Sardegna di Daniela Casciola

Si voterà in 7 capoluoghi: Vicenza, Massa, Pisa, Siena, Terni, Ancona, Brindisi









Ballottaggio in 41 comuni domenica (dalle 7 alle 23) e lunedì (7-15) prossimi per eleggere il sindaco. Gli elettori coinvolti sono complessivamente 1.340.688.

Si voterà uno dei due candidati in 7 capoluoghi: Vicenza, Massa, Pisa, Siena, Terni, Ancona, Brindisi.

Negli stessi giorni si vota per il primo turno delle amministrative in 118 Comuni siciliani, tra cui Trapani, Siracusa, Ragusa e Catania. Il ballottaggio è in programma domenica 11 e lunedì 12 giugno. Analogo calendario in Sardegna, dove gli...