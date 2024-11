Empoli, in gara i lavori di collegamento al depuratore per 28,2 milioni

Torna il general contractor nel mercato dei lavori pubblici con il bando da 588 milioni per la terza corsia della A4 a Venezia. Grandi appalti anche per il porto di Trieste (168 milioni) e per ricostruire il centro storico di Arquata del Tronto (65 milioni).

Ai piedi del podio settimanale c’è la gara di Acque Spa di Pisa per i lavori di collegamento fognario del depuratore di Empoli, in località Pagnana, al depuratore Cuoiodepur di San Miniato. L’avviso da 28,2 milioni rimane aperto fino al 27 gennaio...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi