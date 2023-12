End of waste, la bozza a Bruxelles: riutilizzo inerti più esteso e permissivo

Arriva a Bruxelles lo schema di regolamento sull’end of waste finalizzato al riciclo sia dei rifiuti inerti derivanti da operazioni di costruzione e demolizione che dei rifiuti inerti di origine minerale. Il nuovo provvedimento riscrive il problematico Dm Ambiente 152 del 2022 che aveva definito i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per gli inerti minerali e per quelli derivanti dalle demolizioni selettive di manufatti edilizi. Dm che aveva attirato aspre critiche da parte degli ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi