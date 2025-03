Enti deficitari, certificati sulla copertura dei servizi entro il 31 marzo

Pronto il certificato per le dimostrazione della copertura del costo di alcuni servizi per l’anno 2022 per gli enti locali strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri enti assimilati.

Con il decreto 19 febbraio 2025, il ministero dell’Interno ha, infatti, approvato i modelli per la certificazione obbligatoria di Comuni, Province, Città metropolitane e Comunità montane che si trovano in condizioni di deficitarietà strutturale secondo l’articolo 242 del Tuel.

Si tratta di servizi a domanda...