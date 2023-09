Equilibrio pluriennale prospettico del bilancio, serve una metodologia di calcolo per l'asseverazione di Anna Guiducci

Non si tratta del formale pareggio contabile tra entrate e spese ma della complessiva situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'ente









L'equilibrio prospettico del bilancio detta le regole per le nuove assunzioni di personale. Con lo schema di disegno di legge delega per la revisione dell'ordinamento degli enti locali, licenziato dal Consiglio dei Ministri il 7 agosto scorso, si rafforza il concetto di equilibrio sostanziale, il cui paradigma non può essere limitato al formale pareggio contabile tra entrate e spese, ma deve essere esteso a considerare la complessiva situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'ente. Nel...