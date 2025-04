Equo compenso, più convenzioni. E spunta la prima sanzione

A poco meno di due anni dall’entrata in vigore della legge in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, nei Codici deontologici delle categorie è entrato l’obbligo di rispettarla e una violazione è stata sanzionata. Al modello standard di convenzione predisposto dal Consiglio nazionale del Notariato in materia di surroghe – il primo a essere stato varato – hanno già aderito oltre 120 banche. E gli Ordini sono al lavoro per mettere a punto altre convenzioni. Ma se l’attuazione della...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi