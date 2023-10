Esercizio provvisorio, il decreto Asset rimuove ogni ostacolo alle assunzioni di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Con un emendamento proposto da Anci e accolto in sede di conversione del decreto legge 104/2023

Le assunzioni di personale potranno essere effettuate dagli enti locali anche in esercizio provvisorio. Con un emendamento proposto da Anci e accolto in sede di conversione del decreto legge 104/2023 viene fornito il chiarimento che scioglie ogni dubbio sulla possibilità di assumere anche durante l’esercizio provvisorio.

L’articolo 21-bis (primo comma) introdotto nel Dl 104/2023 contiene un’interpretazione delle regole vigenti durante l’esercizio provvisorio, disciplinate dall’articolo 163, comma 3, del Tuel. La previsione secondo cui, durante l’esercizio provvisorio, gli enti possano impegnare solo spese correnti si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale, pure a tempo indeterminato, già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario secondo l’articolo 164, comma 2, del Tuel. Quest’ultima norma riconosce, infatti, carattere autorizzatorio al bilancio di previsione finanziario.

La novità, di interpretazione autentica – scrive Anci - rimuove un impedimento alla rigenerazione e al rafforzamento degli uffici, chiarendo che i Comuni, le Unioni e le Città metropolitane possono procedere all’assunzione di personale sulla base della programmazione triennale di bilancio e dei fabbisogni, anche se in esercizio provvisorio, qualora dette assunzioni trovino coerente copertura nel bilancio triennale. Tutti gli enti locali, pertanto, non dovranno più sospendere i processi di reclutamento nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio in corso, nel caso in cui i termini per l’approvazione del bilancio siano stati prorogati.

Da quest’anno la disciplina normativa del processo di bilancio (principio della programmazione allegato 4/1 al Dlgs 118/2011) dovrebbe condurre a un più agevole rispetto del termine del 31 dicembre, per cui l’auspicio è che l’esercizio provvisorio interessi un numero più ristretto di enti.

Con il secondo comma dell’articolo 21-bis del Dl 104/2023 viene inserita un’ulteriore misura di semplificazione a favore degli enti in condizione di deficitarietà strutturale, riequilibrio finanziario pluriennale o dissesto, rispetto ai quali il Tuel affida alla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali, istituita presso il ministero dell’Interno, il compito di verificare la compatibilità finanziaria delle dotazioni organiche e delle assunzioni di personale e quindi di concedere l’autorizzazione. Grazie alla novità in arrivo le assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato, programmate da questi enti e già autorizzate dalla Cosfel, potranno essere comunque perfezionate fino al 30 giugno dell’anno successivo a quello dell’autorizzazione anche in condizione di esercizio provvisorio.