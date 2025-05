Riconoscimento del debito fuori bilancio, non sono rilevanti i fatti concludenti

Il riconoscimento di un debito fuori bilancio implica una esplicita deliberazione consiliare e non può essere desunto dalla condotta tenuta dall’amministrazione, ad esempio in termini di consapevole utilizzazione della prestazione, anche se ascrivibile agli organi rappresentativi dell’ente. È quanto ha sancito la Corte di cassazione, nella sentenza n. 12943/2025, chiarendo e ribadendo alcuni profili di interesse in ordine alla tematica dei debiti fuori bilancio, con cui gli enti locali si confrontano...

