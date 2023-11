Federcostruzioni: necessario e urgente prorogare il superbonus di El&E

La presidente Paola Marone: «Migliaia di cantieri in ritardo a causa del caos normativo»

«È assolutamente necessario individuare una rapida soluzione alle decine di migliaia di cantieri che, a causa del caos normativo e applicativo dell’agevolazione fiscale, non riusciranno a terminare i lavori in tempo utile». Lo ha detto la presidente di Federcostruzioni Paola Marone in una nota con riferimento alla scadenza del superbonus del 110% fissata al 31 dicembre di quest’anno. Pertanto, afferma la presidente di Federcostruzioni, «per recuperare i ritardi accumulati è assolutamente necessaria...