Ferrovie: 100 miliardi di investimenti il 10 anni, il 62% alle infrastrutture

«Se guardiamo agli investimenti, saranno impiegati 100 miliardi nei prossimi 10 anni per tutto il gruppo Fs, il 62% di questi riguardano le infrastrutture. Dobbiamo investire questi soldi per il mantenimento della rete e per lo sviluppo del sistema per l’Alta velocità. Siamo la più grande stazione appaltante del paese e generiamo tantissima ricchezza. Adesso sono presenti 1.200 cantieri aperti di cui 700 per nuove opere». Lo ha detto l’amministratore delegato del Gruppo Fs, Stefano Antonio Donnarumma...

