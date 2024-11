Ferrovie Nord rinnova la trazione elettrica a Milano per 20,8 milioni

Opere ferroviarie in gara in Lombardia. Ferrovie Nord Milano ha pubblicato il bando di accordo quadro per i lavori di rifacimento della trazione elettrica nel ramo di Milano. L’appalto, dal valore di 20.848.346 euro, rimane aperto fino al 16 dicembre.

In sede di valutazione delle offerte, alla pianificazione e programmazione delle lavorazioni andranno al massimo 8 punti, alle proposte migliorative 3 punti,

all’organizzazione e qualificazione...