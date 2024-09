Finisce già davanti alla Consulta la soppressione dell’abuso d’ufficio

È bastato un mese di applicazione e la soppressione dell’abuso d’ufficio è finita alla Corte costituzionale. Il tribunale di Firenze ha infatti considerata ieri non manifestamente infondata la questione di legittimità sollevata dall’avvocato di parte civile Manlio Morcella nel procedimento che vede imputata, tra gli altri, anche una magistrata, ex procuratore aggiunto a Perugia. Giudizio sospeso quindi, in attesa del verdetto della Consulta. Tra pochi giorni, il 7 ottobre, peraltro si pronuncerà ...

