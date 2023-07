Fisco, il Governo: nella delega nessun prelievo forzoso sui conti di Giovanni Parente e Gianni Trovati

Il viceministro Leo: si accelera solo l’iter informatico per vedere se ci sono i soldi o meno. Boccia (Pd): visioni diverse, serve più equità. Garavaglia (Lega): difficile chiudere la prossima settimana









Nessun prelievo forzoso ma solo una modifica per evitare che i pignoramenti sui conti correnti, già attualmente possibili per la riscossione, siano fatti al “buio”. Un modo per rendere più efficiente l’attività di recupero, su cui pende un arretrato di 1.153 miliardi, «evitando l’avvio di procedure di pignoramento che si rilevano poi infruttuose e mantenendo, in ogni caso, tutte le forme di tutela previste a favore del debitore».

Nella discussione sulla delega fiscale in commissione Finanze al Senato...