Fondi europei, nei ministeri la spesa non decolla

Traguardo a portata di mano per la spesa dei fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2014-2020. A tre settimane dalla scadenza finale del 31 dicembre prossimo (in virtù della regola N+3 che concede tre anni di tempo per rendicontare a Bruxelles i progetti dalla data dell’impegno di spesa), le risorse già spese, rendicontate e rimborsate dalla Commissione europea sono pari a 30,7 miliardi di euro, l’86,34% dei 35,6 miliardi finanziati dalla politica di coesione con il Fondo europeo...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi