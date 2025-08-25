Fondo pluriennale vincolato, la Corte conti non perdona gli errori contabili
La sezione regionale per la Basilicata ha ribadito che la rappresentazione errata o la mancata iscrizione del Fpv nel bilancio compromette il principio di veridicità
La mancata corretta contabilizzazione del Fondo Pluriennale Vincolato (Fpv) non può essere considerata un semplice errore materiale, ma costituisce una vera e propria irregolarità contabile. Non sorprende il principio, enunciato da anni dalla giurisprudenza contabile, ma il fatto che ancora gli enti non si siano adeguati.
Con la pronuncia n. 113/2025/PRSE, la Sezione regionale della Corte dei conti della Basilicata torna sul tema partendo dal caso di un ente che non aveva esposto correttamente nei...