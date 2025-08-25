Fisco e contabilità

Fondo pluriennale vincolato, la Corte conti non perdona gli errori contabili

La sezione regionale per la Basilicata ha ribadito che la rappresentazione errata o la mancata iscrizione del Fpv nel bilancio compromette il principio di veridicità

di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

La mancata corretta contabilizzazione del Fondo Pluriennale Vincolato (Fpv) non può essere considerata un semplice errore materiale, ma costituisce una vera e propria irregolarità contabile. Non sorprende il principio, enunciato da anni dalla giurisprudenza contabile, ma il fatto che ancora gli enti non si siano adeguati.

Con la pronuncia n. 113/2025/PRSE, la Sezione regionale della Corte dei conti della Basilicata torna sul tema partendo dal caso di un ente che non aveva esposto correttamente nei...

