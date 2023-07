Formazione, per le amministrazioni scatta l'obbligo di individuare internamente le risorse idonee di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Lo prevede il decreto legge Pa (convertito in legge e pubblicato il 21 giugno scorso) in materia di sviluppo delle conoscenze e competenze del personale









La conversione in legge del decreto Pa (decreto legge 44/2023), approdata nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 21 giugno, ha rappresentato un'occasione ghiotta per il legislatore per dare maggiore vigore al ruolo della formazione all'interno degli enti. Il Ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, nella direttiva del 24 marzo 2023 ha sottolineato, a più riprese, come la formazione e lo sviluppo delle conoscenze, delle competenze e delle capacità del personale della pubblica amministrazione...