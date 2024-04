Friuli Venezia Giulia, lavori da 39,6 milioni per la manutenzione degli immobili pubblici regionali

La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia cerca imprese per i lavori di manutenzione degli immobili e degli impianti in uso alle amministrazioni della stazione appaltante. Al via una gara, divisa in tre lotti (di cui due presenti nella Top 10 della settimana), dal valore complessivo di 39,6 milioni.

Il lotto 1, da 22,5 milioni, riguarda l’area giuliana; il lotto 2, da 12,6 milioni, l’area pordenonese mentre il lotto 3 da 4,5 milioni interessa l’area Carnia e l’Alto Friuli. Le offerte dovranno pervenire...

