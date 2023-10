Garanzie, cauzione definitiva obbligatoria anche con l’esecuzione anticipata del contratto di Stefano Usai

Link utili Tar Lazio, Roma, Sezione 3 ter, sentenza del 13 ottobre 2023, n. 15185 Lazio

Tar Lazio: non è possibile ipotizzare un «vuoto di tutela» per la stazione appaltante e quindi ipotizzare che vi sia una esecuzione anticipata senza la garanzia sulla fase esecutiva









L’esecuzione anticipata delle prestazioni, prima della stipula del contratto, obbliga l’appaltatore a prestare la garanzia definitiva che deve essere escussa in caso di revoca dell’aggiudicazione per carenza di requisiti. In questo senso, la pronuncia del Tar Lazio, Roma, sez. III – ter n. 15185/2023.

La vicenda

Nel caso affrontato dal giudice, tra gli altri, vengono in rilievo alcune contestazioni e correlate puntualizzazioni in tema di consegna anticipata delle prestazioni, nelle more della stipula del contratto, e di escussione della cauzione definitiva. Questione relativa, in particolare, alla disciplina del pregresso codice ma che risulta sovrapponile anche in relazione alle nuove norme.

In sentenza si evidenzia che la “revoca dell’aggiudicazione non efficace in danno al ricorrente” disposta dalla stazione appaltante, necessariamente, ha una incidenza anche sul “rapporto contrattuale” determinato anche con l’esecuzione in via d’urgenza. Secondo le disposizioni codicistiche (art. 32 del Codice del 2016 e art. 17 dell’attuale Codice) l’esecuzione delle prestazioni può avvenire fisiologicamente solo dopo a stipulazione del contratto. Ciò al netto di quanto previsto da “clausole di salvezza” che consentono l’esecuzione anticipata (comma 8 dell’articolo 32 del pregresso Codice e commi 8 e 9 dell’attuale art. 18).

L’esecuzione anticipata che, rileva il giudice, con i decreti emergenziali (in particolare con l’articolo 8, comma 1 del DL 76/2020 convertito con legge 108/2021) è stata generalizzata – per gli appalti avviati dopo l’entrata in vigore del Dl citato -, e oggi, dopo diverse modifiche, risulta ancora utilizzabile per gli appalti finanziati anche solo in parte dal Pnrr/Pnc e per gli appalti “ordinari” avviati prima dell’efficacia del nuovo Codice (avvenuta il 1° luglio 2023). A differenza delle norme codicistiche la norma “emergenziale” consente l’esecuzione anticipata delle prestazioni senza che sia necessaria una motivazione e nelle more della verifica dei requisiti.

L’operazione in parola, rimarca il giudice, sostanzia, una “anticipazione del rapporto contrattuale nel corso della fase pubblicistica che precede la stipulazione del contratto”. In pratica, il Rup fin dal “verbale di consegna delle prestazioni (…) fa sorgere un rapporto contrattuale sub condicione, la cui prosecuzione (nda nel DL 76/2020) dipende all’esito positivo della verifica dei requisiti di partecipazione alla gara, esito che a sua volta rappresenta il presupposto per addivenire alla stipulazione del contratto”. Mentre le disposizioni codicistiche, è bene ricordarlo, esigono comunque la previa verifica positiva sul possesso dei requisiti.

Esecuzione anticipata e cauzione

Il fatto che si anticipi l’esecuzione della prestazione non fa venire meno l’obbligo dell’appaltatore di prestare la garanzia relativa alla fase in parola, ovvero la garanzia definitiva (di cui all’articolo 103 della pregressa disciplina ed ora art. 117). E gli stessi atti tecnici nel caso di specie (capitolato speciale di gara), prevedevano espressamente l’obbligo di costituzione della garanzia definitiva sia prima della stipula del contratto ma anche, se precedente, nel caso di “verbale di consegna” anticipata.

La stazione appaltante, del resto non può consentire l’avvio della fase esecutiva senza idonee “garanzie in relazione alle prestazioni da eseguire” e neppure consentire la prosecuzione del rapporto qualora non intervenisse un riscontro positivo sulla verifica dei requisiti. Alla luce delle chiare disposizioni, e delle previsioni del capitolato, la tesi del ricorrente secondo cui l’escussione della cauzione definitiva sarebbe avvenuta in assenza dei presupposti legittimanti non può essere condivisa.

Si è in presenza, rimarca il giudice, di un’escussione “che non consegue alla contestazione di uno specifico inadempimento, ma all’esclusione dell’operatore economico a seguito dell’accertamento della carenza originaria di un requisito nel corso dell’esecuzione in via d’urgenza”. Si tratta, in pratica, dell’esclusione che attiene alla fase pubblicistica e che necessariamente si riverbera sul rapporto contrattuale che ha preso avvio per effetto della consegna anticipata della prestazione (avvenuta anteriormente alla stipula del contratto) “rendendo impossibile il raggiungimento del risultato cui è preordinato l’appalto”.

Il ragionamento del ricorrente, secondo cui la garanzia definitiva si riferisce alle sole obbligazioni del contratto e l’escussione può essere azionata solo in presenza della violazione di queste, nel caso di esecuzione anticipata deve essere “adattato”.

Secondo il giudice, in pratica, “il passaggio alla fase esecutiva” viene ad essere “segnato dalla scelta della stazione appaltante di procedere all’esecuzione in via d’urgenza e determina l’obbligo di costituzione della garanzia definitiva”. Obbligo già assunto dall’operatore economico “in sede di offerta”. E l’esecuzione anticipata, come correttamente previsto nel capitolato e da una lettura congiunta degli “articoli 32, 93 e 103” del pregresso Codice (e lo stesso si deve fare con le nuove previsioni), determina l’inammissibilità “di un’esecuzione senza garanzia per la stazione appaltante”.

La conclusione è che non è possibile ipotizzare un “vuoto di tutela” per la stazione appaltante e quindi ipotizzare che vi sia una esecuzione anticipata senza la garanzia sulla fase esecutiva (e sulle correlate obbligazioni) determinata dalla consegna anticipata delle prestazioni.