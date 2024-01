Gare, dal 1° gennaio cambia anche l’accesso agli atti: offerte da rendere disponibili sulla piattaforma digitale

Tra le novità del Dlgs 36/2023 entrate in vigore dal 1 gennaio 2024 vi è anche la nuova disciplina dell’accesso agli atti, contenuta agli articoli 35 e 36. Si tratta di novità in gran parte legate al processo di digitalizzazione degli appalti che - secondo le previsioni di cui agli articoli 19 e seguenti – rendono obbligatorio per gli enti appaltanti e concedenti il ricorso a piattaforme elettroniche digitali certificate per la gestione dell’intero ciclo di vita degli appalti, dall’affidamento all...

