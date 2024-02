Gare digitali, dall’Anac due manuali sul fascicolo virtuale delle imprese

Nella rincorsa a tamponare le falle della rivoluzione digitale degli appalti, scattata il 1° gennaio senza una sufficiente preparazione di stazioni appaltanti e imprese, arrivano ora dall’Anac anche i manuali d’uso sul nuovo Fascicolo virtuale dell’operatore economico. Due guide: una a favore delle imprese, l’altra a vantaggio delle amministrazioni pensate per facilitare l’utilizzo del «cassetto digitale» in cui dovrebbero essere contenute tutte le informazioni necessarie per la partecipazione alle...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi