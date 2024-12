Gare, illegittimo prevedere nel bando l’esclusione dell’offerta senza ribasso

Il disciplinare di gara non può prevedere l’esclusione dell’offerta senza ribasso ponendosi in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione sancito dall’articolo 10 del codice. In questo senso il Tar Veneto, sez. III, sentenza n. 2908/2024.

Le doglianze del ricorrente

La ricorrente, impugnando la propria esclusione, contesta la violazione del principio di tassatività...