Gare, l’Anac prepara la domanda di partecipazione-tipo di Mauro Salerno

Dopo il Bando-tipo n.1 in consultazione un nuovo modello utile per standardizzare le dichiarazioni richieste alle imprese concorrenti

Dopo l’approvazione del Bando tipo n. 1/2023 pubblicato a luglio, l’Autorità Anticorruzione guarda ancora alla semplificazione dei rapporti tra stazioni appaltanti e imprese impegnate nelle gare d’appalto. La novità stavolta è la predispozione di uno schema di domanda di partecipazione-tipo mirato a rendere più semplice la preparazione dei documenti di gara da parte delle Pa. Il modello è stato pesso a punto in collaborazione con Consip, Ifel, Fondazione Anci, Invitalia e Itaca.

La domanda di partecipazione-tipo contiene le dichiarazioni, ulteriori rispetto a quelle già previste nel Dgue, che i concorrenti devono rendere per la partecipazione alle gare. «Le dichiarazioni - fa sapere l’Anac - sono state raggruppate in sezioni omogenee, con l’intento di evitare la duplicazione di informazioni e di semplificare gli obblighi dichiarativi, utilizzando formulazioni chiare e univoche».

Il modello per ora è uno schema non definitivo ed è stato messo in consultazione per permettere agli operatori e alle amministrazioni di fornire indicazioni utili a migliorarlo. Chi è interessato può inviare le proprie osservazioni entro lunedì 13 novembre 2023 alle ore 23.59 mediante la compilazione del questionario online disponibile sul sito dell’Anac.