Gare, possibili sostituire in corsa il «progettista indicato» per l’appalto integrato

Nell’appalto integrato la sostituzione in corso di gara del progettista indicato – da tenere distinto dal progettista associato in raggruppamento – è consentita a condizione che ciò non comporti una modifica sostanziale dell’offerta presentata. È questa l’affermazione del Consiglio di Stato, Sez. V, 9 settembre 2024, n. 7496, che contiene anche alcune considerazioni in materia di corretto svolgimento del procedimento di soccorso istruttorio. La pronuncia lascia peraltro aperte alcune questioni rilevanti...

