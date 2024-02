Gare progettazione, aumento del 10% solo con Bim richiesto per partecipare

Come evidenziato in una precedente articolo, il Documento di consultazione pubblicato dall’Anac sul bando tipo relativo all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di rilevanza comunitaria ha i suoi punti di maggiore interesse nei profili più controversi, rispetto ai quali l’Autorità non fornisce indicazioni puntuali, ma prospetta una pluralità di opzioni su cui gli operatori destinatari della consultazione sono chiamati a pronunciarsi.

L’affidamento della Direzione lavori

Il Documento...