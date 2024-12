Gare, la Regione non può restringere la partecipazione con un regolamento

Il regolamento regionale non può prevedere un ingiustificato limite alla concorrenza e alla partecipazione alle procedure di gara per l’affidamento di un appalto pubblico. Lo ha stabilito il Tar Campania, con la sentenza n. 6570 del 26 novembre 2024, dichiarando l’illegittimità del regolamento regionale della Regione Campania n. 3 del 28 settembre 2017, per la «gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale», nella parte in cui esige, per la partecipazione alle gare d’appalto per l’affidamento...

