Gare, la ricerca del risultato non può superare i principi di legalità

Qualora in una gara per la fornitura di materiale medico il capitolato speciale descriva puntualmente le caratteristiche dei prodotti da fornire, deve essere esclusa l’offerta che prevede che tali caratteristiche siano soddisfatte attraverso un’interpretazione selettiva delle stesse che – rifacendosi alla nozione di equivalenza funzionale - le riferisca a una sola parte del prodotto oggetto di fornitura. Né l’esclusione può essere ritenuta illegittima in virtù del principio del risultato invocato...

