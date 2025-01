Gare, il superamento dei limiti dell’offerta non è causa di esclusione

La limitazione dimensionale della relazione tecnica allegata all’offerta non può costituire causa di esclusione dalla gara, in quanto si porrebbe in violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, del principio di imparzialità e del buon andamento. La prescrizione di tali limiti dimensionali non può avere natura prescrittiva e dev’essere interpretata «cum grano salis» in ossequio al principio del favor partecipationis.

Questo è quanto disposto dal Tar Campania, sez. I, n. ...